Schon vor 100 Jahren war es gefährlich in den Steillagen an der Mosel Wein anzubauen. Ulrich Stein, ein Winzer an der Mosel, erinnert sich noch an Geschichten aus früheren Tagen. Sein Fazit: Weinbau an der Mosel war eine Plackerei, die wir uns heute kaum noch vorstellen können. Und oft war sie auch gefährlich.