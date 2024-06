per Mail teilen

An der Grundschule in Eisenberg sollen Kinder die vierte Klasse künftig nur noch mit dem Seepferdchen verlassen. 44 Prozent der Kinder in den vierten Klassen der Pestalozzischule konnten bisher nicht schwimmen.

Schlimme Badeunfälle passieren immer wieder. In vielen Fällen konnten die Opfer nicht richtig schwimmen und haben sich im Wasser einfach falsch verhalten.