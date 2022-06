Wie ein Schwimmkurs Flüchtlingskindern bei der Integration helfen soll

Um Badeunfälle zu verhindern oder Ertrinkende zu retten, gibt es die DLRG. Aber den Rettungsschwimmern fehlt der Nachwuchs. Zur rheinland-pfälzischen Landeskader-Sichtung am Laacher See (Kreis Vulkaneifel) kamen am Sonntag gerade einmal 14 Kinder. mehr...