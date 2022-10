Dieser Schuh soll für den zielsicheren Stand beim Dart sorgen

per Mail teilen

Eine spannende Erfindung kommt aus der Pfalz. Hier haben zwei innovative Geschäftsmänner aus Thaleischweiler-Fröschen so lange Dart gespielt bis ihnen auffiel: "Mensch, da fehlt doch was!" Und so gibt es nun eine Weltneuheit: die ersten Dart-Schuhe. Diese sehr bodenständige Erfindung ist jetzt auf den Markt gekommen.