Schlagloch-Ralley mit einer 500 Euro "teuren" Rostlaube

Einmal quer durchs Baltikum. Bei der Rallye, an der Daniel Schoch und Joel Lehmann aus Römerberg bei Speyer mitfahren wollen, ist der Name Programm: "Pothole-Rodeo", also "Schlagloch-Rodeo". Eine Abenteuer-Rallye, die es in mehreren Ländern gibt. Die Voraussetzung: Die Teilnehmenden müssen mit einer alten Rostlaube fahren. Noch stecken die beiden Freunde mitten in den Vorbereitungen.