Roboter führt durch Schloss Sinzig

Roboter erobern inzwischen immer mehr Lebensbereiche. In Sinzig bringt solch ein computergesteuertes Wesen jetzt sogar Schwung in das Schloss und das Heimatmuseum.

Pepper, so heißt der humanoide Roboter, unterstützt dort momentan die Mitarbeiter. Der Roboter wurde der Stadt Sinzig im Rahmen eines Pilotprojektes des Kooperationsverbundes „Mitten am Rhein“ zur Verfügung gestellt. Er ist vorerst noch auf unbestimmte Zeit im Schloss Sinzig im Einsatz. Danach wird er seinen Dienst in einer anderen Partnerkommune am Rhein antreten.