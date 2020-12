Mehr als 1.000 körperlich und geistig behinderte Kinder und Jugendliche wurden in Rheinland-Pfalz in verschiedenen Einrichtungen im Laufe der Jahrzehnte missbraucht. Die heute 71- jährige Johanna Warscheid aus Trier wurde von einer Ordensschwester in den 60er Jahren psychisch missbraucht. mehr...