Meisterschaftliche Typisierungsaktion für an Leukämie erkrankte Reiterin

Ungewöhnliche Aktion in Bodenheim bei den Rheinhessenmeisterschaften im Reiten: Für die an Leukämie erkrankte Reiterin Franka Dott wurde zur Typisierung aufgerufen. Denn nur mit einer passenden Knochenmarksspende gibt es für sie eine Chance auf Heilung.

Für alle, die die Aktion und Franka unterstützen möchten, hier der Link zur Webseite der DKMS.

Franka Dott ist sportlich, lebt ihren Traum als Reiterin und angehende Pferdewirtin. Vor wenigen Wochen dann der Schock: eine Leukämiediagnose. Die rheinhessische Reitszene zeigte bei den Rheinhessenmeisterschaften in Bodenheim am Rhein Solidarität. Auch wenn die Chance gering ist, dass bei dieser Aktion die passende Spende für die 19-Jährige zu finden ist, so spendete diese der jungen Reiterin Trost.