Seit ein paar Jahren sorgen in Mainz Umweltscouts für mehr Sauberkeit am Rheinufer. Sie verteilen an den Wochenenden Hundekotbeutel, Müllsäcke und Taschenaschenbecher an die Feiernden am Rhein. Gespräche auf Augenhöhe sorgen für mehr Einsicht als Bestrafung durchs Ordnungsamt.