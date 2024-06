Migo Saul ist Andernacher von Geburt an. In seinen 70 Lebensjahren hat es noch keinen Tag gegeben, an dem er nicht an den Rhein gegangen ist. Die Wieder-Inbetriebnahme des Kaltwasser-Geysirs vor rund 20 Jahren hat ihn so sehr in Bann gezogen, dass er sich alles darüber angeeignet hat und seitdem Touristen per Schiff in das Naturschutzgebiet führt.