Sascha Balz (38) ist Schiffsführer am Hafen Karlsruhe. Ein Job, in dem man alles können muss: Fahrgastschiff fahren, Poller reparieren, Treibgut einsammeln, Binnenschiffer ausbilden. Balz war auf den großen Flüssen Europas zu Hause, war wochenlang unterwegs. Vor drei Jahren hat es ihn nach Hause gezogen. Der Rhein ist für ihn Arbeitsplatz und Heimat zugleich. Sein Elternhaus steht vom Hafen in nur 500 Metern Sichtweise im rheinland-pfälzischen Maximiliansau am Rheinufer.