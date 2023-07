Wrap mit Ente und Mirabelle - "Karlsruher Lahmacun"

Portionen: 4 Rezeptautor/Rezeptautorin: Frank Brunswig

Zutaten:

150 g Joghurt

100 ml Wasser

300 g Mehl

50 ml Öl

Salz

1 Zwiebel, gewürfelt

2 Zehen Knoblauch, fein gewürfelt

1 EL Tomatenmark

200 ml Weißwein

1 Chili, fein gewürfelt

30 ml Essig

Zucker, Salz, Pfeffer

250 g Mirabellen, entsteint und geviertelt

2 Entenbrüste, in feine Streifen geschnitten

2 Zehen Knoblauch, fein gewürfelt

1/2 Lauch (das weiße), in feine Streifen geschnitten

1/2 Zwiebel, in Streifen geschnitten

1 große Möhre, in Streifen geschnitten

1 Romanasalat, geviertelt und in Streifen geschnitten

Aus Joghurt, Öl, Wasser, Mehl und Salz einen elastischen Teig kneten, 15 Minuten ruhen lassen. Den Teig in vier Teile formen und zu runden Fladen ausrollen. Die Fladen auf einem Pizzastein, Crepes-Eisen oder einer großen Pfanne ohne Öl backen, bis leichte Blasen im Teig entstehen bzw. eine Bräunung erfolgt, die Fladen

im Ofen bei 50°C abgedeckt warmstellen.

Zwiebeln und Knoblauch anrösten, Tomatenmark dazugeben und mit Weißwein und Essig ablöschen, ca. 20 Min. einkochen, mit Zucker, Salz, Pfeffer und Chili abschmecken, Mirabellen dazugeben und nochmals 5 Minuten bei mittlerer Hitze einkochen.

Das Entenfleisch knusprig anrösten (nach ca. 5 Minuten den Knoblauch dazu) und mit Pfeffer und Salz würzen.

Zum Anrichten den Fladen mit der Mirabellen-Tomatensoße bestreichen, Salat, Lauch, Möhren und Zwiebel darauf geben, darauf wiederum das Entenfleisch verteilen, fest zusammenrollen und mit Aluminiumfolie umwickeln - eignet sich wunderbar als Snack für unterwegs!

Getränkeempfehlung:

Dazu passt ein eiskalter Roséwein aus Baden.

