Weinsuppe von Harry mit Schinken

Portionen: 4 Rezeptautor/Rezeptautorin: Harry de Schepper, Traben-Trarbach

Zutaten:

2 Zwiebeln

1 EL Butter

2 Stangen Lauch

1 – 2 EL Mehl

400 ml Riesling, feinherb/halbtrocken

600 ml Hühnerbrühe

Salz, Pfeffer

Pulver von Schinken oder Schinkenstreifen:

4 Scheiben Schinken (z.B. Parmaschinken)

evtl. Semmelbrösel

evtl. geröstete Mandelblättchen

Die Zwiebeln schälen, in grobe Würfel schneiden und in einem Topf mit etwas Butter glasig schwitzen (Achtung: Butter darf nicht braun werden, also langsam anschwitzen).

Den Lauch putzen, einen kleinen Strang in feine Streifen schneiden und zur Seite legen. Den weißen und hellgrünen Lauchteil in Scheiben schneiden.

Den Lauch dann zu den Zwiebeln geben und zusammen mit 1 – 2 EL Mehl ebenfalls anschwitzen. Das Ganze mit 400 ml feinherbem oder halbtrockenem Riesling ablöschen und köcheln, dann die Hühnerbrühe hinzufügen, mit Salz und Pfeffer abschmecken und alles pürieren.

Den reservierten, in feine Streifen geschnittenen Lauch kurz frittieren und später auf der fertigen Suppe anrichten.

Eine Liaison herstellen

Zutaten

2 Eigelb

50 ml kalte Sahne

In einer kleinen Schüssel die Eigelb mit der kalten Sahne verrühren.

Die Weinsuppe vom Herd nehmen (darf nicht kochen) und dann die Liaison unter ständigem Rühren (am bestem mit dem Zauberstab) hineingeben.

Pulver von Schinken oder Schinkenstreifen

Den dünn geschnittenen Schinken auf einem Blech im Backofen langsam kross backen.

Man kann die krossen Schinkenstreifen entweder in der Moulinette mit Semmel-bröseln zerkleinern und über die fertige Suppe streuen (gibt einen besonderen Geschmack) oder man zerkleinert sie grob und gibt sie zur Suppe.

Die feinen frittierten Lauchstreifen auf die Suppe legen.

Mit gerösteten Mandelblättchen servieren.

Dazu passt natürlich ein Riesling.

