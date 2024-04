Weinhändlersteak mit Zwiebelkompott, Petersilienkartoffeln und Broccoli

Portionen: 4 Rezeptautor/Rezeptautorin: Hans-Jürgen Liebl

Zutaten:

4 Roastbeefs (vorzugsweise contre-filet de bœuf)

6 bis 8 rote Zwiebeln (mittelgroß)

eine Zehe Knoblauch je Steak

Tomatenmark (dreifach konzentriert)

Rotwein (trocken, Spätburgunder oder Gamay)

Kalbs- oder Rinderfond im Glas

Salz, Süßrahmbutter, Schlagsahne, Olivenöl (Bratolive!), ggf. Pfeffer für die Steaks

8 Kartoffeln (vorzugsweise Sorte „Marabell“)

4 Stiele Blattpetersilie

1 Kopf Broccoli (sollte 8 schöne Röschen ergeben)

Die Kartoffeln roh schälen und weich garen (vorzugsweise über Dampf im Bio-Gartopf!), jedoch nicht vollständig, da sie vor dem Anrichten zur Bräunung noch in Butter geschwenkt werden. Dann Zwiebeln schälen, halbieren, Strunk entfernen, erst in Viertel und dann in dünne Scheiben schneiden. Knoblauchzehen schälen, halbieren, Strunk entfernen und dann in dünne Scheiben schneiden. Die Blattpetersilie fein hacken. Den Broccolikopf waschen, die Röschen mit einem kurzen Strunk auslösen und schon in den Gartopf legen (erst kurz vor dem Anrichten kochen, da sie leicht zerfallen). Das Fleisch vor dem Braten auf Körpertemperatur bringen (in der Auftaustufe des Mikrowellenherdes oder bei entsprechendem Wetter wie beim Dreh in Pirmasens einfach in der Sonne).

Die Broccoli langsam garen und bis zum Anrichten warm halten. Die leicht gesalzenen und etwas geölten Steaks braten und auf einem Teller (mit Alufolie abgedeckt) bei gut 60 Grad im Ofen warm halten. Gut 50 g Butter zum Bratensatz in die Pfanne geben und darin Zwiebeln und Knoblauch glasig dünsten (keine Bräunung!). Das Tomatenmark (etwa gehäufter Suppenlöffel) aus der Tube über Zwiebeln und Knoblauch verteilen und über der Hitze einschwenken, damit sich das Tomaten-

mark mit den Zwiebeln vermischt und auf dem Pfannenboden leicht anhängt. Mit dem Rotwein ablöschen und Bodensatz durch Rühren loskochen. Kalbs- oder Rinderfond angießen und ggf. weiteren Rotwein bzw. Wasser angießen. Bei mittlerer Hitze durchkochen bis die Zwiebeln ‚al dente’ sind. Salzen.

In der Zwischenzeit mit der Bräunung der Kartoffeln beginnen: Butter in der Pfanne erhitzen (mit etwas Olivenöl, sonst verbrennt die Butter), vorgegarte Kartoffeln hineingeben und ganz zum Schluss die gehackte Petersilie darüber streuen. Salzen. Vor dem Anrichten den Zwiebelkompott (er kommt auf das Steak) noch mit einem Schuss Schlagsahne abrunden und ggf. nachsalzen.

