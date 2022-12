Verlorene Eier auf Gemüse-Speck-Zwiebel-Penne

Portionen: 3 Koch/Köchin: Markus Plein

Zutaten:

300 g Penne

100 g gewürfelten Speck

2 Zwiebeln

150 g Champignons

1 Bund frischer Koriander

250 g Cherry-Tomaten

250 g Erbsen (tiefgekühlt)

3 Knoblauchzehen

6 Eier

50 g Meerrettich

30 g Ingwer

3 Esslöffel Kumquat-Konfitüre

100 ml Joghurt

100 ml Sahne

Essig

Olivenöl

Pfeffer

Salz

Penne Nudeln:

Die Penne in Salzwasser "al dente" kochen und abgießen.

Speck-Zwiebeln:

Den gewürfelten Speck in einer Pfanne in Öl knusprig braten. Dann die Zwiebeln schälen und in feine Würfel schneiden. Die Zwiebelwürfel in Butter goldgelb braten und mit Salz und Pfeffer würzen. Speck und Zwiebeln mischen.

Champignons mit frischem Koriander:

Champignons in Scheiben schneiden und in der Pfanne goldgelb braten. Mit Salz und Pfeffer würzen und zum Schluss grob gehackten Koriander dazugeben.

Cherry-Tomaten mit Erbsenpüree:

Die aufgetauten Erbsen mit Sahne oder etwas Milch im Standmixer pürieren. Pfeffer, Salz und einen Spritzer Essig dazugeben. Cherry-Tomaten halbieren und in einer Pfanne anschwenken, dann mit Salz und Pfeffer würzen. Erbsenpüree dazugeben, erwärmen und noch einmal abschmecken.

Pochierte Eier:

Wasser mit etwas Essig aufkochen und von der Platte ziehen. Eier in eine Tasse schlagen, dann mit einem Löffel im Wasser einen Strudel erzeugen und die Eier vorsichtig hineingeben. Jetzt mit dem Löffel das Eiweiß um das Eigelb legen und wachsweich werden lassen. Danach in einen Topf mit kaltem Salzwasser legen. Kurz vorm Anrichten wieder aufwärmen.

Joghurt-Kumquat-Orangendip:

Joghurt und Kumquat-Konfitüre in einer Schüssel glatt rühren und mit Zitrone, Pfeffer und Salz abschmecken.

Alles zusammen anrichten.

