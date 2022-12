Vegetarische Bolognese mit Wokgemüse und Melonenchutney

Rezeptautor/Rezeptautorin: Markus Plein

Zutaten:

360g Vegetarisches Hack

100g gekochter Weizen

1 Zwiebel

3 Knoblauchzehen

Tomatenmark

250g passierte Tomaten

1 Tl. Sambal Oelek

1 Tl. grüne Currypaste

180g Fetakäse

1/2 Zucchini

250 g Brokkoli

1 rote Paprika

1 Karotte

1/2 Zuckermelone

200ml Holundersaft

Olivenöl

Salz, Pfeffer Currypulver

Vegetarische Bolognese

Die Zwiebel und die Knoblauchzehen in Würfel schneiden, dann in Öl anschwitzen. Den Weizen unterheben, kurz anbraten. Das vegetarische Hack dazu geben und ebenfalls anschwitzen. Etwas Tomatenmark dazu, etwas später die passierten Tomaten, dann köcheln lassen. Würzen mit Currypaste und Sambal Oelek.

Abschmecken mit Salz, Pfeffer und Currypulver.

Wok-Gemüse

Brokkoli in kleine Röschen schneiden, die Karotten in Stifte und die Zucchini in Scheiben, Paprika in große Würfel.

Karotten und Paprika in einem Wok in Olivenöl bei geringer Hitze garen, etwas später Zucchini und Brokkoli dazu geben. Abschmecken mit Salz und Pfeffer.



Melonen-Chutney

Holundersaft in einen heißen Topf geben und reduzieren lassen.

Nun die Melone schälen und in Würfel schneiden.

Die Melonenwürfel in den reduzierten Holundersaft geben.



Feta

Feta in Würfel schneiden.

Alles zusammen anrichten.

