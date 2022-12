US-Beef mit gefüllten Schinkenröllchen, dazu Rote Beete - und Meerrettichsauce

Portionen: 2 Koch/Köchin: Markus Plein

Zutaten:

2 US Steaks à 200g

200 g Sauerkraut

6 mittelgroße Kartoffeln

50 g schwarze Oliven

6 Scheiben Schinken

200 g rote Beete, vorgekocht

120 g Sahne Meerrettich

100 g Schmand

Salz, Pfeffer, Brühe

Granatapfel-Balsamico

5 Schalotten

7 Knoblauchzehen

Frische Kräuter +Blüten

100 g Käse z.B. Greyerzer

Brühe

Butterschmalz

US-Beef:

Steaks würzen mit Salz, Pfeffer, in einer Pfanne, zusammen mit vier ungeschälten Knoblauchzehen, von beiden Seiten anbraten. Auf ein Blech legen und kurze Zeit ruhen lassen. Etwas Granatapfel-Balsamico darüber geben und dann die Steaks im Ofen bei 180 Grad fertig garen.

Gefüllte Schinkenröllchen:

Kartoffeln schälen, in Scheiben schneiden und dann in feine Streifen. Charlotten und Knoblauch würfeln in Butter anschwitzen. Sauerkraut und Kartoffelstreifen dazugeben, etwas Brühe dazu und gar kochen. Abschmecken mit Salz, Pfeffer. Zum Schluss die schwarzen Oliven in Scheiben schneiden und unterheben. Die Schinkenscheiben auslegen und die Kartoffel-Sauerkraut-Masse darauf geben und einwickeln. Auf die sechs Röllchen geriebenen Käse streuen und im Ofen kurz überbacken bei 180 Grad.

Meerrettichsauce:

Die Schalotten- und Knoblauchwürfel in Butter anschwitzen, dann den Sahne Meerrettich und den Schmand dazu geben. Aufkochen lassen und mit Salz, Pfeffer abschmecken.

Rote Beete Sauce:

Schalotten und Knoblauchwürfel anbraten. Die Rote Beete in Würfel schneiden und dazu geben. Etwas Brühe aufgießen und köcheln lassen. Nun pürieren und abschmecken mit Salz und Pfeffer.

