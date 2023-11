Portionen: 4 Rezeptautor/Rezeptautorin: Andrea Mai, Karlsruhe

Zutaten:

12 mittelgroße Kartoffeln (bevorzugt Sorte Annabelle)

Salz, Pfeffer, Muskatnuss

3 Becher Sauerrahm

25 g Butter

3 EL Mehl

1 kleiner Bund Petersilie / Krause

4 Wienerwürstchen

Kartoffeln schälen und in mitteldicke Scheiben schneiden.

In Salzwasser ca. 15 Minuten garkochen. Das Kartoffelwasser nicht wegschütten, sondern beiseite stellen.



In einem extra Topf die Butter schmelzen und mit Mehl verrühren (Mehlschwitze). Mit dem Kartoffelwasser löschen. 3 Becher Sauerrahm zufügen, glattrühren und eindicken lassen. Das Ganze mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss würzen. Die garen Kartoffelscheiben hinzufügen.

Frische gehackte Petersilie dazu. Die Wienerle in einem extra Topf sieden lassen, bis diese gar sind und zu dem Rahm-Blättle reichen.

Saure Blättle wird das Gericht genannt, wenn man noch Essig in den Sud gibt und die Blättle säuerlich schmecken.

Übersicht aller SWR Rezepte