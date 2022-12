Süße Kartoffelgnocchi auf Zitronenlikör-Ingwerspiegel

Portionen: 3 Rezeptautor/Rezeptautorin: Markus Plein

Zutaten:

9 kleine Kartoffeln

ca. 300 g Mehl

2 Eier

ca. 120 g Nuss-Nougat-Crème

ca. 150 g Zucker

20 g Ingwer

6 Butterkekse

500 ml Zitronenlikör

Brennnesselblätter

Scharbockskraut

Öl zum Frittieren

Kakaopulver

Süße Kartoffelgnocchi

Pellkartoffeln in Zuckerwasser kochen und mit der Schale abkühlen lassen. Am besten schon am Vortag kochen. Danach pellen und in einer Schüssel stampfen oder durch eine Kartoffelpresse drücken. Eier trennen und die Eigelbe zu den Kartoffeln geben. Mit Zucker süßen und mit dem Mehl zu einem Teig kneten (Mehl nach und nach dazugeben).

Den Teig ausrollen und in Stücke schneiden. Etwas Nuss-Nougat-Crème in die Mitte geben und zu kleinen Knödeln formen. Über den Rücken einer Gabel abrollen, so das ein Muster entsteht, aber Vorsicht, nicht zu fest drücken.

Die Gnocchi in gezuckertem Wasser abkochen. Wenn die Gnocchi aufsteigen, mit der Schöpfkelle heraus nehmen, abtropfen lassen. Anschließend in einer Pfanne Zucker karamellisieren, ablöschen mit Butter und Sahne. Nun die Gnocchi in das Karamell geben und durchschwenken.

Zitronen-Ingwerspiegel

Ingwer schälen und in feine Würfel schneiden, kurz in Butter anschwitzen. Mit Zitronenlikör ablöschen und zu einem Sirup reduzieren lassen.

Für das Apfelmus-Keks-Chutney die Kekse in einer Schüssel zerbröseln und mit Apfelmus zu einer Masse verrühren.

Brennesel und Scharbockskraut

Die Stile vom Scharbockskraut entfernen. Brennnessel- und Scharbockskrautblätter waschen und trocken tupfen. In einem Topf mit heißem Fett frittieren, herausnehmen und auf einem Tuch abtropfen lassen. Etwas Zucker darüber streuen.



Die süßen Kartoffelgnocchi auf dem Zitronen-Ingwerspiegel anrichten. Das Apfelmus-Keks-Chutney mit zwei Teelöffeln zu Nocken formen und zwischen den Gnocchi drapieren. Mit den frittierten Blättern garnieren. Kakaopulver auf den Tellerrand streuen.

