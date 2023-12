Portionen: 4

Gebeizte Hähnchenbrustfilets:

2 große Hähnchenbrustfilets

10 EL Olivenöl

3 EL Honig

1 TL Oregano

1/2 TL Currypulver

1/2 TL Paprikapulver

Salz

Pfeffer

Sommersalat:

2 Paprika

2 Karotten

1 Gurke

8 Champignons

4 Tomaten

1 rote Zwiebel

1 1/2 Köpfe Romana Salat

1/2 Kopf Radicchio Salat (je nach Geschmack)

500 g Erdbeeren

Salatdressing:

5 EL Olivenöl

1 Bio-Zitrone (saft und je nach Gusto auch abgeriebene Schale)

1 TL Senf

1/2 TL Salz

Muskatnuss

Schnittlauch, in feine Röllchen geschnitten (Menge nach Geschmack)

Karottenpesto:

1 Bund Karottengrün

50 g Walnüsse, Pinienkerne oder Zedernnüsse

100 g Parmesan

3 Knoblauchzehen

200 ml Olivenöl

1 TL Salz

Pfeffer nach Geschmack

1 frisches Baguette

Zubereitung

Zuerst die Beize für die Hühnerfilets anrühren. Alle Zutaten in einer Schüssel gut verrühren. Die vier Hühnerfilets vom Fett befreien. Dann das Fleisch in der Schüssel mit der Beize einlegen, damit die Filet-Stücke die Gewürze aufsaugen können. In der Zwischenzeit den Sommersalat vorbereiten.

Die Karotten und die Gurke schälen. Alle Zutaten waschen und dann in Streifen oder Scheiben schneiden. Die Tomaten, Gurken und Erdbeeren separat zurückstellen – alle anderen Salatzutaten in einer großen Schüssel mischen. Für das Dressing alle Zutaten gut mischen, am besten geht das in einem Glas mit Schraubverschluss, das man schüttelt.

Die Hühnerfilets in einer Pfanne mit heißem Olivenöl von beiden Seiten anbraten, bis sie eine goldene Kruste bekommen. Währenddessen das Karottenpesto zubereiten.

Die Zutaten für das Pesto in einer Schüssel mit einem Mixer zerkleinern und mischen. Die Menge der Zutaten gut abschätzen, dass Pesto sollte nicht zu trocken, aber auch nicht zu ölig werden.

Den gemischten Salat auf dem Teller anrichten. Die Tomaten, Gurken und Erdbeeren über dem Salat verteilen und das Dressing über den Salat geben. Anschließend den Salat mit den Hühnerfilets garnieren.

Zum Schluss noch das frische Baguette aufschneiden und mit dem Karottenpesto bestreichen.

Übersicht aller SWR Rezepte