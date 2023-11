per Mail teilen

Koch/Köchin: Stefanie Franke, Nieder-Wiesen, Irene Scherrer, Hofladen Finkenbach, Wendelsheim

Zucchinisalat:

4 kleine grüne Zucchini

10 Hälften getrocknete Tomaten

3 EL Pinienkerne

Pfeffer, Salz

4 EL gehobelter Parmesan

1 Knoblauchzehe, fein gewürfelt

Kräuter aus dem Garten (Schnittlauch, Basilikum usw.)

1/2 Zitrone oder Limette (Saft und Abrieb)

4 EL Olivenöl

4 EL weißer Balsamicoessig

1/4 TL flüssiger Honig

2 Msp. Senf

Zucchini waschen und der Länge nach fein hobeln. Getrocknete Tomaten in Streifen schneiden und dazugeben, ebenso die gewaschenen und kleingehackten Kräuter und den Knoblauch.

Aus Zitronensaft und -schale, Balsamico, Olivenöl, Honig, Senf, Salz und Pfeffer ein Dressing herstellen, über die Zucchini geben, das Ganze gut umrühren und etwas ziehen lassen. Zum Schluss die frisch gerösteten Pinienkerne und den Parmesan unterheben.

Alblinsensalat:

200 g kleine Alblinsen

200 g schnittfester Ziegenkäse (nach Feta Art)

400 ml Gemüsebrühe

Pfeffer, Salz

2 EL weißer Essig

3 EL Olivenöl

etwas Zucker oder Honig

2 Frühlingszwiebeln

1 kleiner Bund Petersilie

Alblinsen in Gemüsebrühe bissfest garen, beim Abschütten etwas Brühe zurückhalten.

Ein Dressing aus Gemüsebrühe, Essig, Öl, Pfeffer, Zucker und Salz herstellen und zu den Alblinsen geben. Frühlingszwiebeln und Petersilie waschen und fein schneiden, den Ziegenkäse würfeln, alles gut miteinander vermengen und etwas ziehen lassen.

Kräuterbutter:

100 g zimmerwarme Butter

Kräuter aus dem Garten

1 Knoblauchzehe

2 EL Zitronensaft oder Abrieb der Zitronenschale

Salz, Pfeffer

Kräuter waschen und klein hacken, Knoblauchzehe fein schneiden und alle Zutaten gut miteinander vermengen. Die Masse als Wurst in eine Frischhaltefolie wickeln und kaltstellen. Die Kräuterbutter kann prima eingefroren und durch diese Form portionsweise entnommen werden.

Entrecôte:

4 Entrecôte vom Metzger je ca. 250 g

Rapsöl

1 EL Butter

Das Fleisch von beiden Seiten in etwas Rapsöl 2 bis 3 Minuten scharf anbraten, dann die Butter zufügen und bei 80 bis 100 °C im Ofen bei Ober/Unterhitze in der Folie für ca. 10 Minuten rosa garen. Aus dem Ofen nehmen und in der Folie nochmals 5 Minuten ruhen lassen, damit sich der Fleischsaft sammeln kann. Mit Pfeffer und Salz würzen und zusammen mit Kräuterbutter, den beiden Salaten und Baguette servieren.

