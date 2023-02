Schnitzel im Röstzwiebelmantel auf Oliven-Koriander-Kartoffelstampes

Portionen: 5 Rezeptautor/Rezeptautorin: Markus Plein

Zutaten:

500 g Schweinegeschnetzeltes (große Stücke)

100 g Röstzwiebeln

2 Kohlrabis

2 große Tomaten

2 Avocados

1 Granatapfel

1 Limone

500 g Kartoffeln

100 g Oliven

1 Bund Koriander

150 g Parmesankäse

15 Scheiben Salami

150 g Butter

1 Becher Sahne

2 Eier

Öl, Salz, Pfeffer, Curry, Paprikapulver

Schnitzel im Röstzwiebelmantel:

Die Schnitzel in Frischhaltefolie einschlagen und plattieren. Dann pfeffern, salzen und panieren. Zuerst in Mehl wälzen, dann in das verrührte Ei tauchen und zum Schluss in Röstzwiebeln wenden. Bei niedriger Hitze braten.

Kartoffelstampes mit Oliven und Koriander:

Kartoffeln schälen und in gleichmäßig große Stücke schneiden. Nun in Salzwasser weich kochen. Das Wasser abgießen und dann auf dem Herd abdampfen lassen. Jetzt Sahne hinzugeben und stampfen, abschmecken mit Salz und Pfeffer. Die Oliven in Scheiben schneiden und darunterheben. Zum Schluss feingeschnittenen Koriander und etwas geriebenen Parmesan unterrühren.

Avocado-Granatapfel-Creme:

Die Avocados schälen, den Kern entnehmen und das Fruchtfleisch in eine Schüssel geben. Etwas Limonensaft dazu geben, damit es nicht braun wird. Dann mit einer Gabel zerdrücken, bis es eine Crème ist. Nun den Granatapfel halbieren und mit einem Löffel die Kerne herausholen. Die Kerne einer halben Frucht zur Avocado-Crème dazugeben und unterheben. Mit Salz, Pfeffer, Limone, Curry und Paprikapulver abschmecken.

Käsecracker:

Parmesan auf ein Blech mit Backpapier reiben und gleichmäßig verteilen. Dann im Ofen bei 150 Grad circa 15 Minuten goldgelb backen. Den Käse herausnehmen und sofort mit dem Backpapier vom Blech ziehen und auskühlen lassen. Danach den Käse in Stücke brechen.

Salamichips:

Dünne Salamischeiben in einer Pfanne mit Fett unter ständigem Bewegen knusprig braten. Dann auf einem Küchenkrepp abtropfen lassen.

Kohlrabischeiben:

Kohlrabi schälen und in gleichmäßig dünne Scheiben schneiden. Die Scheiben in einer Pfanne mit Butter langsam garziehen lassen. Hin und wieder wenden und von beiden Seiten mit Salz und Pfeffer würzen.

Tomatenscheiben:

Tomaten in Scheiben schneiden und kurz in einer Pfanne in Butter schwenken. Würzen mit Salz und Pfeffer.

