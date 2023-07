Schneggenudel

per Mail teilen

Portionen: 4 Rezeptautor/Rezeptautorin: Elfriede Baier

Zutaten Hefeteig:

1 kg Mehl (405er)

1 Pck. Hefe

½ Liter Milch

3 Eier

½ T. Salz

200 g Zucker

200 g Magarine oder zimmerwarme Butter

100g Butter oder Magarine zum Einpinseln des Teiges

Backpapier oder Butter zum Ausfetten der Form

Zutaten süße Füllung:

200 g gemahlene Mandeln

200 g gemahlene Haselnüsse

6 EL Rosinen

100 g Zucker

1 geschlagenes Eiweiß unter die Masse heben

Zutaten pikante Füllung:

300g Hackfleisch

4 Haushaltszwiebeln

8 Scheiben Dörrfleisch in Würfel geschnitten

Für den Vorteig 200 g Mehl, Hefe, etwas Zucker und ¼ Liter kalte Mich in einer großen Schüssel miteinander verrühren. Den Teig 15 Minuten an einem warmen Ort gehen lassen (Den Teig in der Schüssel mit einem Küchentuch abdecken, damit er keinen Zug abbekommt).

Danach die restlichen Zutaten zufügen und kräftig – am besten per Hand durchkneten. Der Teig darf nicht mehr kleben. Bei Bedarf noch etwas Mehl dazugeben. Den Teig in zwei Teile trennen und separat zu einem Rechteck ausrollen.

Den Teig mit der Butter bepinseln und dann die süße Füllung gleichmäßig darauf verteilen. Den Teig zu einer Wurst rollen und die Enden gut verschließen. Dann ca. Daumenbreite Rollen schneiden und mit der Schneckenform nach oben in die Backform legen. Etwas Abstand halten, da sich der Teig sehr ausdehnt.

Für die pikante Füllung das Hackfleisch in etwas neutralem Öl anbraten, Speck und Zwiebeln dazu geben und mit anschwitzen. Mit Pfeffer, Salz würzen, ggf. noch frische Petersilie dazu oder andere Gewürze (Thymian). Die Masse auf die zweite Hälfte des Teiges (vorher mit Butter gut einpinseln) verteilen und ebenfalls zu Schnecken rollen und ausstechen.

Die Schneckennudeln bei 150 °C Umluft oder 170 °C Ober- und Unterhitze ca. 15 Minuten backen bis diese goldbraun sind.

