Sachsenheimer Herrentopf aus Sachsenheim

Portionen: 4 Koch/Köchin: Traudel Erwerle aus Sachsenheim

Zutaten:

200 g Rindfleisch (aus der Schale)

200 g Schweinefleisch (Filet)

100 g magerer geräucherter Bauch in Scheiben

200 g Bratwurstbrät fein

1/2 l Fleischbrühe

1/4 l frische Sahne

650 g eingelegte, rote Paprika im Glas

Salz

Pfeffer

Rapsöl zum Anbraten

300 g Champignons aus der Dose oder Frische

2 Eigelb

2 EL Speisestärke

3 Haushaltszwiebeln

1 Bauernbrot

Zubereitung

Fleisch würfeln (ca. 2 cm große Stücke oder kleiner) und in Öl kurz scharf anbraten, mit Salz und Pfeffer würzen. Mit etwas Fleischbrühe ablöschen. Beiseite stellen.

Zwiebeln schälen und in Streifen schneiden, Bauchspeck würfeln und mit den Zwiebeln in einer Pfanne anbraten, Champignons geviertelt oder in Scheiben geschnitten sowie die Paprika dazugeben, mit andünsten und dann mit der restlichen Fleischbrühe ablöschen.

In einen hohen Topf füllen. Ggf. mit etwas heißem Wasser noch aufgießen oder Fleischbrühe.

Sahne, kaltes Wasser und Eigelb mit etwas Speisestärke verquirlen.

In die Zwiebel-Speckmasse geben, Fleischwürfel dazu und das ganze ca. 20-30 Minuten köcheln lassen. Währenddessen aus dem Bratwurstbrät mit zwei Teelöffel kleine, ovale Knödel formen und in den Herrentopf geben. Sahne dazugeben und nochmals abschmecken, kurz köcheln lassen, bis alles gar ist. Zum Schluss auf Wunsch mit frischer Petersilie noch garnieren.

Hierzu schmeckt am besten ein frisches Bauernbrot.

