Rinderhüftsteak mit Speck-Kartoffelplätzchen, Apfelstrudel und Feldsalat-Pesto

Portionen: 2 Rezeptautor/Rezeptautorin: Markus Plein

Zutaten:

300 g Rinderhüftsteak

600 g mehlige Kartoffel

2 Eigelb

50 g Kartoffelmehl

200 g Speck

1 Apfel

1 Blätterteigrolle

1 Zitrone

1/2 Bund Petersilie

2 Karotten

6 Brokkoli-Röschen

200 g Feldsalat

2 Schalotten

1 Knoblauchzehe

Weißer Balsamiko

Olivenöl

1 EL Butter

Muskat

Salz, Pfeffer, Zucker

Rinderhüftsteak

Das Rinderhüftsteak mit Salz, Pfeffer würzen und kurz in einer heißen Pfanne von beiden Seiten anbraten. Im Ofen bei 180 Grad ca.3-4 Minuten fertig garen.

Speck-Kartoffelplätzchen

Kartoffeln waschen und mit Schale gar kochen. Abdampfen lassen, schälen und durch die Kartoffelpresse drücken. Die Masse mit zwei Eigelben, 100 g angebratenen Speckwürfeln und gehackter Petersilie vermengen. Nun Kartoffelmehl dazugeben, bis ein gut formbarer Teig entsteht. Abschmecken mit Pfeffer, Salz, Muskat. Den Teig zu einer Rolle formen und in 1 cm dicke Scheiben schneiden. Dann die Kartoffelplätzchen in einer Pfanne von beiden Seiten anbraten.

Apfel-Blatterteigstrudel

Den Apfel schälen und in feine Scheiben schneiden. In einer Schüssel in Zitronensaft und Zucker marinieren. Die Apfelstückel dann in Blätterteig einrollen und an den Seiten den Teig zusammen drücken. Mit Eigelb bestreichen und bei 180 Grad ca. 15 Minuten backen.

Brokkoli-Karottengemüse

Brokkloli-Röschen in Salzwasser blanchieren. Die Karotten schälen, in Form schneiden und auch in Salzwasser blanchieren. Beide Gemüse in Butter glasieren und mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken.

Feldsalat-Pesto

Zwiebeln und Knoblauch in Würfel schneiden und dann mit dem Speck in viel Olivenöl anschwitzen; ablöschen mit Brühe, weißem Balsamico und abkühlen lassen. Den geputzten Feldsalat mit dazu geben und mit einem Stabmixer pürieren. Mit Salz, Pfeffer, Zucker abschmecken.

Übersicht aller SWR Rezepte