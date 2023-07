Rindergulasch mit Oliven

per Mail teilen

Rezeptautor/Rezeptautorin: Firma Römertopf

Zutaten:

600 g Rindergulasch

3 EL Olivenöl

2 Zwiebeln

1 Knoblauchzehe

3/4 l Fleischbrühe

Pfeffer

Salz Paprikapulver edelsüß

1 kleine rote Paprika

1 kleine Dose geschälte Tomaten

1-2 EL Tomatenmark zum Binden

120 g grüne entkernte Oliven

Den Römertopf zehn bis 15 Minuten lang wässern.

Das Fleisch, waschen, trocknen und in Würfel schneiden. Die Zwiebel schälen und würfeln. Den Knoblauch schälen und fein hacken. Die Paprikaschote putzen, waschen und ebenso klein schneiden.

Diese Zutaten zusammen mit den Tomaten und dem Tomatenmark in den Bräter geben, herzhaft würzen und gut miteinander vermischen.

Die Brühe angießen.

Den Bräter mittig in den kalten Backofen stellen und bei 180°C Umluft oder bei 200°C Ober-/Unterhitze etwa 90 - 120 Minuten garen.

Die Oliven werden zum Schluss halbiert untergerührt.

Schmeckt mit Nudeln, Spätzle oder auch Kartoffeln.

Übersicht aller SWR Rezepte