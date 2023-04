Wurstknöpfle

Portionen: 4 Rezeptautor/Rezeptautorin: Isolde Menikheim, Sina Blessing

Zutaten

"Spätzleteig"

550 g Spätzlemehl oder alternativ 405er

8 Eier Bio-Qualität Größe L

ca. ½ Teelöffel Salz



400 g geräucherte Schinkenwurst in Würfel schneiden

2 Haushaltszwiebeln in Würfel schneiden

2 EL Semmelbrösel

½ Bund glatte Petersilie hacken



Gemüsebrühe

Einen mittleren Topf mit Wasser aufstellen und folgende Zutaten hineingeben und mindestens 30-40 Minuten köcheln lassen, bis sich der Geschmack des Gemüses gut entfaltet hat. Etwas Salz ins Gemüsewasser:

½ Lauch in Scheiben,

1 Bund Petersilie glatt

¼ Sellerie in grobe Stücke

1 Möhre in Scheiben

1 Zwiebel in der Mitte mit Schale durchschneiden (von der Blüte zum Strauch)

Etwas Gemüsebrühwürfel



Grüner Salat

1 Kopf Blattsalat

½ Zwiebel

Salz, Pfeffer

Essig (Walnussessig)

Öl (Traubenkernöl)

Zubereitung

"Spätzleteig"

Eier miteinander verkleppern, ½ Teelöffel Salz dazu und das Mehl. Das Mehl durch kräftiges Schlagen mit einem Holzlöffel mit der Eimasse glattrühren, bis der Teig Blasen schlägt. Dann ca. 10 Minuten den Teig ruhen lassen. Zwiebeln in Öl in der Pfanne andünsten und die Wurstwürfel dazu geben, mit andünsten. Dann erst die gehackte Petersilie dazu und mit Semmelbrösel leicht abbinden. Abkühlen lassen. Wenn die Masse abgekühlt ist in den Spätzleteig geben und alles gut miteinander vermischen.



Gemüsebrühe

Mit einem Eßlöffel ins heiße Brühwasser tauchen und dann Nocken aus der Spätzle-Wurstmasse stechen, in die Brühe geben. Wenn die Wurstspätzle oben schwimmen, sind diese gar und können abgesiebt werden.



Grüner Salat

½ fein in Würfel geschnittene Zwiebel in eine Salatschüssel geben und etwas Salz dazu. Die Zwiebel im Salz andrücken. Dann 1 EL Essig (Walnussessig) und 2 EL Öl (Traubenkernöl) sowie etwas frischen Pfeffer hinzufügen. Gewaschenen grünen Salat damit mischen, erst kurz vor dem Essen servieren. Man serviert die Wurstknödel in einer Suppenschüssel mit viel Gemüsebrühe und schöpft jedem Gast ca. drei Knöpfle und Brühe auf einen Suppenteller. Zuerst isst man einen Wurstknöpfle mit viel Brühe und gibt dann erst den Salat auf die restlichen Knöpfle.

