Wachtel in der Dose (Amuse Gueule)

Ein Rezept von Markus Plein

Portionen: 4

Zutaten:

400 g Wachtelbrust

100 g gekochte Kartoffeln

200 g Spitzkohl

Speck gewürfelt

1 Eigelb

Mehl

Salz, Pfeffer, Muskat

1 Zwiebel

4 Tomatenmarkdosen, 125 g (leer ohne Deckel)

Zubereitung:

Spitzkohl und Zwiebel in feine Streifen schneiden, Öl in einem Wok erhitzen und das Gemüse auf dem Grill schmoren.

Die gekochten Kartoffeln durch eine Presse drücken und mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen. In die Kartoffelmasse ein Eigelb geben und etwas Mehl. Das Ganze zu einem Teig kneten, daraus kleine Kugeln formen und diese plattieren.

Den Speck kurz anschwitzen und auf die Kartoffelplätzchen drücken. Kurz anbraten und zum warm halten bei 100 Grad in den Ofen schieben. Die Wachtelbrust mit Salz, Pfeffer würzen und auf dem Grill anbraten.

Dann werden die Dosen gefüllt: Erst die fertigen Kartoffelplätzchen in die Dose geben, dann den geschmorten Spitzkohl und darauf die gebratene Wachtelbrust mit etwas hausgemachter Jus verfeinern.

