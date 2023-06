per Mail teilen

Portionen: 4 Koch/Köchin: Hartmut Alender, Lony Alender

Saurer Käs:

500 g Limburger Käse oder Romadur (leicht weich, nicht zu hart)

16 Kartoffeln mittelgroß, festkochend, am Vortag gekocht

2 mittelgroße Haushaltszwiebeln (für das Topping)

2 EL Butterschmalz

Salz, Pfeffer

Marinade:

8 EL Weißweinessig

7 EL Öl (Raps- oder Sonnenblumenöl)

1 TL mittelscharfer Senf

Slaz, Pfeffer

Salatkräuter (Petersilie, Schnittlauch)

Zubereitung

Die Rotschmiere mit einem Messer vom Liptauer kratzen. Den Käse in dünne Scheiben schneiden und in eine Schüssel geben.

Alle Zutaten für die Marinade mit einem Mixer durchmixen. Die Kräuter waschen und kleinhacken und nach dem Mixen hinzufügen. Diese Marinade über den Käse geben und vorsichtig durchmengen. Die Schüssel mit einem Tuch oder Folie abdecken und für etwa zwei Stunden durchziehen lassen.

Die Kartoffeln am Vortag abkochen, schälen und in feine Scheiben schneiden. Eine Pfanne aufsetzen und das Butterschmalz darin auflösen, erhitzen und die Kartoffelscheiben von allen Seiten anrösten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Die Zwiebeln schälen und in feine Streifen oder Scheiben schneiden.

Etwa fünf Käsescheiben auf einem Teller anrichten, Zwiebel darauf verteilen und mit reichlich Marinade beträufeln. Bratkartoffeln oder Bauernbrot hierzu reichen.

Zur Dekoration passt hervorragend Petersilie oder Schnittlauch.

