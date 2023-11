Portionen: 4

Zutaten Schweinemedaillons:

600 g Schweinelende

Salz, Pfeffer

Öl, Butter

Zubereitung Schweinemedaillons

Die Lende parieren und zu Medaillons schneiden - aber erst zum Schluss salzen, pfeffern, in Öl und etwas Butter medium braten und zusammen mit dem Rote-Beete-Salat und den Kartoffeln in Rahmsoße auf einem Teller anrichten.

Zutaten Rote-Beete-Salat:

1 Rote Beete

1 Schalotte (kl.), gewürfelt

3 EL heller Balsamico

3 EL Öl

1 EL Meerrettich

Salz, Pfeffer

100 g Walnüsse, grob gehackt

Zubereitung Rote-Beete-Salat

Die Rote Beete in 2 cm große Würfel schneiden und gemeinsam mit den Schalottenwürfeln in eine Schüssel geben. Mit Öl, Essig, Salz, Pfeffer, etwas Meerrettich würzen und mit den gehackten Walnüssen bestreuen.

Zutaten Saure Blädle:

1 kg festkochende Kartoffeln

1 Bund Suppengrün

1 Schalotte (kl.), halbiert

4 Nelken

6 Lorbeerblätter

5 Wacholderbeeren

Butter

1 Schalotte (kl.), gewürfelt

Mehl

1 Schlagsahne

Salz, Pfeffer, Balsamico

krause Petersilie, fein gehackt

Zubereitung Saure Blädle

Für den Gemüsefond den Lauch längs einschneiden, vom Sand befreien und zerkleinern. Die Schalotte halbieren, das restliche Suppengrün würfeln. Alles in kaltem Wasser mit Lorbeeren, Nelken und Wacholderbeeren zum Kochen bringen. Die Kartoffeln gut waschen und in Salzwasser abkochen. Butter, Schalottenwürfel und Mehl in einem Topf verrühren und zu einer Mehlschwitze verarbeiten, die kalte Schlagsahne unterrühren, Lorbeer und Wacholder zugeben. Nach und nach den Gemüsefond einrühren, bis eine cremige Soße entsteht. Die Kartoffeln kurz abschrecken, schälen, in fingerdicke Scheiben schneiden und in die Rahmsoße geben. Mit Salz, Pfeffer und Essig verfeinern und mit Petersilie bestreuen.

