Herbstlicher Gemüseeintopf mit Würstcheneinlage und Mini-Pfannkuchen

Ein Rezept von Markus Plein

Zutaten:

3 Karotten

3 Tomaten

1 rote Paprika

2 Zwiebeln

4 Frühlingszwiebeln mit Grün

300 g Kartoffeln

100 g feine Erbsen

420 ml Tomatensoße

150 g Schwarzwurzeln

200 g Mais

6 Wiener Würstchen

4 Eier

150 g weißer Spargel

150 g Antipasti

150 g Feta

ca. 50 g Kartoffelpüree (Mehlersatz)

200 ml Sahne

Milch

Olivenöl

Salz, Pfeffer

Currypulver, Muskat, Knoblauchsalz

Zubereitung:

Herbstlicher Gemüseeintopf mit Würstcheneinlage

Zwiebeln schälen, vierteln und in Streifen schneiden. Karotten schälen, längs halbieren und in Stücke schneiden. Tomaten vierteln und entkernen. Die Paprika der Länge nach aufschneiden und mit dem Messer den Stielansatz, die Kerne und die weißen Scheidewände herausschneiden dann in Würfel schneiden.

Kartoffeln längs halbieren. Wiener Würstchen aus dem Glas nehmen und in Scheiben schneiden, den Fond aufheben.

In einem Topf die Zwiebeln, Kartoffeln und die Karotten in Öl anschwitzen, mit Tomatensauce ablöschen und köcheln lassen. Jetzt die Paprikawürfel, Schwarzwurzelstücke, Champignons, 100 g Mais und die Erbsen dazu geben und noch etwas von dem Würstchenwasser für den Geschmack. Wieder köcheln lassen. Zum Schluss noch Tomaten dazu geben und mit Salz, Pfeffer, Currypulver, Muskat und Knoblauchsalz abschmecken.

Minipfannkuchen

Eier, Sahne und Milch in eine Schüssel geben und mit Kartoffelpüree andicken. Jetzt klein geschnittene Frühlingszwiebeln, Antipasti, Mais, Spargelstücke und gewürfelten Feta hineingeben, mit Kartoffelpüree auf die richtige Konsistenz bringen. Mit Knoblauchsalz, Salz, Pfeffer, Muskat abschmecken. Mini-Pfannkuchen formen und auf dem Kontaktgrill goldgelb braten.

