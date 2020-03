Rezeptinformationen Portionen: 4

Bunter Gemüseeintopf mit Salateinlage:

200 g Champignons

3 Pak Choi

4 Möhren

6 Stangen Staudensellerie

2 rote Paprika

1 gelbe Paprika

8 Cherrytomaten

8 kleine Kartoffeln

20 Markklößchen

2 Zwiebeln

2 Schalotten

1 Zitrone

200 g Zupfsalat

150 g Hirtenkäse

100 g Trüffelsalami

Gemüsebrühe

Butter

50 ml Sahne

Honig

Chiliöl, Olivenöl, Balsamico

Salz, Pfeffer, Muskat

Zubereitung

Gemüseeintopf

Zwiebeln in Ecken schneiden, Champignons vierteln. Pak Choi der Länge nach in drei Teile schneiden, Möhren schälen und in Stücke schneiden, Staudensellerie in Stifte schneiden. An der Paprika (gelb und rot) das Kerngehäuse entfernen und in Stücke schneiden. Kartoffeln schälen und in Ecken schneiden, Cherrytomaten halbieren.

In einen großen Topf etwas Butter geben, Zwiebeln darin anschwitzen. Kartoffeln, Karotten, Staudensellerie und Paprika dazu geben. Auffüllen mit Brühe und ca. zehn Minuten ohne Deckel köcheln lassen. Die Champignons in einer Pfanne in Chiliöl anbraten und etwas später zur Suppe geben.

Würzen mit Salz, Pfeffer, Muskat und Zitronensaft. Markklößchen dazu geben und weiter köcheln lassen. Zum Schluss noch Cherrytomaten und Pok Choi kurz in der Suppe garen. Noch einmal abschmecken.

Salat

Zupfsalat waschen und dann ausschleudern. Hirtenkäse in Würfel schneiden.

Dressing

Die Schalotten in feine Würfel schneiden, mit Balsamico, Honig und Olivenöl mischen. Am Schluss noch ein Schuss Sahne dazu. Mit Salz, Pfeffer würzen. Den Hirtenkäse im Dressing marinieren.

Trüffelsalami

In einer Pfanne von beiden Seiten knusprig braten.



Anrichten

Die Suppe in tiefen Tellern anrichten. Mitten auf die Suppe etwas Salat geben. Garnieren mit Trüffelsalami.