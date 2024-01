Bunter Grillsalat mit Spiegelei

per Mail teilen

Ein Rezept von Markus Plein

Portionen: 6

Zutaten:

6 neue Kartoffeln

4 Äpfel

1 rote Paprika

4 Zehen Knoblauch

2 rote Zwiebeln

150 g Oliven

350 g Reis

200 g Gouda

250 g Joghurt

6 Eier

200 g süßsaure Sauce mit Gemüse aus dem Glas

1 kleine Dose Chilibohnen

Orangensaft, Apfelsaft

Olivenöl

Nasi-Goreng-Gewürz

150 g Zucker

Salz, Koriandergewürz

Zubereitung:

Den Reis in einem Topf mit etwas Olivenöl ansetzen, wie ein Risotto. Abwechselnd mit Apfelsaft und Orangensaft ablöschen und immer wieder reduzieren bis er gar ist. Mit Salz, Pfeffer und Nasi-Goreng-Gewürz abschmecken.

Die neuen Kartoffeln waschen, halbieren und in dünne Scheiben schneiden. In Salzwasser garkochen.

Die Äpfel vierteln, entkernen und in Scheiben schneiden. In Apfelsaft einlegen, damit sie nicht braun werden. Nun den Zucker in einer Pfanne karamellisieren und die Apfelscheiben dazugeben.

Den Käse in Würfel schneiden.

Mais, Chillybohnen und Oliven abschütten.

Die roten Zwiebeln und den Knoblauch schälen und in dünne Scheiben schneiden.

Die Paprika halbieren, das Kerngehäuse entfernen und in Würfel schneiden.

Alle Zutaten in eine Schüssel geben und vermengen.

Mit der süßsauren Gemüsesauce mit Salz, Olivenöl, Koriander- und Nasigoreng-Gewürz abschmecken.

Das Ganze auf einem Teller anrichten und mit einem gebratenen Spiegelei toppen.

