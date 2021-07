Ein Rezept von Markus Plein

Portionen: 3

Zutaten

2 große Zucchini

500 g Hackfleisch

300 g Käse (z.B. Gouda)

5 Tomaten

300 g Frischkäse

80 g Speckwürfel

6 Würstchen

3 Zucchiniblüten

1 Biozitrone

4 Knoblauchzehen

2 Eier

Senf

2 Becher Naturjoghurt

1 Zwiebel

Mehl

Paniermehl

Basilikum

Rosmarin

Curry

Paprika

Salz

Pfeffer

Chiliöl

Olivenöl

Zubereitung

Zucchini-Hackfleischschnitzel

Zucchini waschen und in dicke Scheiben schneiden, das Kerngehäuse herausschneiden. Das Hackfleisch in eine Schüssel geben. Zwiebel- und Knoblauch würfeln und mit dem Hackfleisch vermengen. Mit Salz, Pfeffer, Curry- und Paprikapulver nochmals abschmecken und in die Zucchinischeiben füllen. Nun die gefüllten Scheiben panieren, zuerst in Mehl wälzen, dann in Ei und zum Schluss in Paniermehl. Die Zucchini-Schnitzel von beiden Seiten bei niedriger Temperatur anbraten, zum Schluss den geraspelten Käse darüber geben und kurz überbacken.

Gefüllte Zucchiniblüten

Frischkäse in einer Schüssel geben. Tomaten vierteln, Kerngehäuse entfernen und in Würfel schneiden. Die Würstchen in dünne Scheiben schneiden und mit den Tomatenwürfeln in den Frischkäse geben, mit Salz, Pfeffer und Chiliöl abschmecken. Die Zucchiniblüten vorsichtig abwaschen und mit dem Frischkäse füllen. In einer Pfanne mit Olivenöl von allen Seiten kurz anschwitzen.

Der Rest der Frischkäsemischung wird mit auf dem Teller angerichtet.

Joghurtsauce

Die Zitrone in heißem Wasser abwaschen. Die Zitronenschale mit einer Reibe abreiben. Achtung nicht die weiße Haut, denn sie schmeckt bitter. Joghurt in eine Schüssel geben, durchrühren und mit Salz, Pfeffer, dem Zitronenabrieb und Zitronensaft abschmecken. Danach die Speckwürfel anbraten und darüberstreuen.

