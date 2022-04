Schneckenbratwürstchen mit Bierteigfüllung, Lammspieße, Gurken-Melonensalat und Ziegenkäse im Speckmantel

Ein Rezept von Markus Plein

Portionen: 3

Zutatenliste

9 marinierte Lammspieße

3 Schneckenbratwürste

9 Scheiben Bacon

2 Maiskolben

1 Ziegenkäserolle

60 g gefüllte Oliven mit Mandeln

1/2 Wassermelone

120 ml Bier

1/2 Salatgurke

ca. 50 g Mehl

1 Ei

1 Becher Naturjoghurt (ca. 100 g)

Olivenöl

Essig

1/2 Zitrone

Salz, Pfeffer, Curry, Muskat

frische Minze und Rosmarin

Schneckenbratwürstchen mit Bierteigfüllung

Schneckenwürstchen ausrollen und in der Mitte teilen. Nun die Hälften zu einem Ring formen, jeweils zwei Ringe auf gebutterte Aluminiumfolie legen.



Bierteigfüllung: Bier, ein Ei und das Mehl in eine Schüssel geben, zu einem dickflüssigen Teig rühren. Nun die Maiskörner mit dem Messer vom Maiskolben lösen und in den Teig geben. Die Oliven vierteln und ebenfalls dazu geben. Abschmecken mit Curry, Muskat, Salz und Pfeffer. Nun den Bierteig in die Mitte der Bratwurstringe geben und in jedes Paket ein Rosmarinzweig. Die Aluminiumfolie nach oben offen lassen. Auf dem Grill garen und nach einer Weile vorsichtig umdrehen.

Gurken-Melonen-Salat

Gurke waschen, der Länge nach halbieren und mit einem Löffel das Kerngehäuse herauskratzen. Nun die Gurke in gleichmäßige Scheiben schneiden. Die Melonenhälfte in drei gleich große Schiffchen teilen. Das Fruchtfleisch vorsichtig herausschneiden und in kleine Stücke schneiden. Die Schiffchen zum Anrichten beiseitelegen. Gurkenscheiben und Melonenstücke in eine Schüssel geben.



Für die Salatsauce: Naturjoghurt, Essig und Olivenöl mischen. Fein geschnittene frische Minze dazu. Abschmecken mit Zitronensaft, Zucker, Salz und Pfeffer.

Ziegenkäserolle im Speckmantel

Ziegenkäserolle in Scheiben schneiden und mit Bacon umwickeln. Nun auf dem Grill auf beiden Seiten grillen. Die marinierten Lammspieße grillen.



Nun das Gericht in den Schiffchen der Wassermelone anrichten.

