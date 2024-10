Portionen: 4 Rezeptautor/Rezeptautorin: Li Guangdas

Luo Han Zhai:

300 g gemischte Pilze, frisch

15 g Shiitake Pilze, getrocknet

15 g Mu- Err Pilze, getrocknet

200 g frittierter Tofu

100 g Tofuhaut

300 g Gartengemüse

50 ml Sojasauce, hell

50 ml Austernsauce

Glasnudeln, eine Handvoll pro Portion

2 große Scheiben Ingwer

1 Scheibe Knoblauch

Zucker, Salz, Sesamöl nach Belieben

Aromaöl (Rezept, siehe unten)

Zubereitung

Das Gemüse und die Pilze putzen und in mundgerechte Stücke schneiden. 50 ml Austernsauce, 50 ml helle Sojasauce und etwas Zucker verrühren. Die festeren Gemüsesorten (bspw. Lotoswurzel oder Karotte) kurz blanchieren.

Aromaöl oder Speiseöl in einer Pfanne erhitzen, darin zwei große Scheiben Ingwer und eine Scheibe Knoblauch auslassen und diese dann entnehmen. Die Gemüsesorten nach und nach (ja nach Härtegrad) in die Pfanne geben, am Ende die Pilze zusammen mit dem frittierten Tofu und der Tofuhaut in die Pfanne geben. Bei starker Hitze alles kurz anbraten.

Zeitgleich die Glasnudeln nach den Angaben auf der Verpackung garen und anschließend ins Pfannengericht mischen. Mit der Saucenmischung ablöschen und mit Salz und Sesamöl abschmecken.

Rezept für chinesisches Aromaöl

Chinesisches Aromaöl:

1 l Sonnenblumenöl

1 Bund Lauchzwiebeln

Sternanis und Pfefferkörner nach Belieben

Zubereitung

Sonnenblumenöl auf hoher Stufe erhitzen und Lauchzwiebeln zerkleinern. Lauchzwiebeln, zwei Sternanis und ein paar Pfefferkörner etwa 20 Minuten in dem heißen Öl frittieren.

Das fertige Aromaöl hält sich gut verschlossen mehrere Wochen

