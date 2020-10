Vorspeise des Weinreich-Menüs

Portionen: 6 Koch/Köchin: Jeanette & Henning Weinheimer

Frühlingsrolle vom Pfälzer Saumagen:

125 g Saumagenscheiben (ca. 3 mm dick)

20 g jeweils geschälte Karotte, Sellerie, Zwiebel, Lauch

1 Zehe Knoblauch

40 g groben Senf

1 TL frischen Majoran

Salz, Pfeffer, Zucker

6 Blätter Frühlingsrollenteig (viereckig, ca. 20x20 cm), erhältlich in jedem guten Supermarkt oder Asiashop

Saumagenscheiben in ca. 3 mm breite Streifen schneiden und in eine Schüssel geben. Karotte, Sellerie, Zwiebel und Lauch in ca. 3 mm breite Streifen schneiden, in einer heißen Pfanne kurz anschwitzen und zum Saumagen geben. Knoblauch, Senf, Majoran unter die Saumagen-Gemüsemischung mengen und mit Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken.

Frühlingsrollenteig-Blätter ausbreiten, Ränder mit etwas Ei einstreichen, Masse verteilen und Frühlingsrollen einpacken. Bei 170°C in der Fritteuse goldbraun backen. Alternativ kann der Teig auch in der Pfanne angebraten und im Backofen gebacken werden.

Kürbis süß-sauer:

30 g Zucker

30 ml Essig

150 ml Weißwein

1/2 TL Senfkörner

172 Zitrone Abrieb + Saft

1/2 TL gehackten Ingwer

Salz, Pfeffer

1 EL Mondamin

250 g Kürbiswürfel

Topf heiß werden lassen, Zucker in den Topf geben und gold-braun karamellisieren. Mit Essig und Weißwein den Karamell ablöschen (ACHTUNG: KANN SPRITZEN - VERBRENNUNGEN!). Senfkörner, Zitronenabrieb und -saft, Ingwer, Salz und Pfeffer zugeben und aufkochen. Mondamin mit etwas kaltem Wasser anrühren, in die kochende Flüssigkeit einrühren und aufkochen lassen. Die Kürbiswürfel, zugeben, erneut aufkochen und ein paar Minuten kochen lassen. Mit Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken, bei Bedarf nochmals binden. Ggf. zum "Einwecken" noch heiß in Gläser füllen.

Tipp Statt Muskatkürbis kann man auch jeden anderen Kürbis verwenden. Hokkaidokürbis muss im Gegensatz zu anderen Kürbissen nicht geschält werden.

