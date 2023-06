per Mail teilen

Portionen: 5

5 Lachsfilet

250 g Wildreis

2 Mangos

2 Salatgurken

Mehl

Milch

Sahne

Cremefine

3 Scheiblettenkäse

2 Eier

Semmelbrösel

Butter

kleingehackte Kräuter

Olivenöl

Salz, Muskat

Lachsfilets am Vortag in Olivenöl und gehackten Kräutern marinieren.

Butter in einer Pfanne schmelzen, Semmelbrösel dazugeben und goldbraun anrösten. Die gehackten Eier zufügen und mit Salz und Muskat würzen (polnische Garnitur, auch zum Überbacken von Blumenkohl geeignet). Den Lachs in Olivenöl anbraten, die Semmelbrösel-Masse auftragen und alles bei 160° C / Umluft ca. 15 Minuten im Ofen fertigbacken.

Wildreis mit ca. 3 Liter Wasser 15 Minuten kochen, abschütten, zurück in den Topf geben und mit geschlossenem Deckel noch 3 bis 5 Minuten ziehen lassen.

Gurken und Mangos schälen, in Würfel schneiden und kurz anbraten. Aus Butter und Mehl eine Mehlschwitze herstellen, Milch, Sahne und Cremefine einrühren, mit Salz, Pfeffer, Paprika, Muskat und frischen Kräutern würzen. Den Scheiblettenkäse dazugeben und das Ganze auf das Gurkengemüse geben.

Übersicht aller SWR Rezepte