Koch/Köchin: Gerhard Weimer

Rindergulasch:

1,4 kg Rindergulasch vom Bug, in mundgerechte Würfel geschnitten

5-6 Zwiebeln

2 EL Butter

1 EL Tomatenmark

1 Knoblauchzehe, zerkleinert

Salz, Pfeffer

1/2-1 TL Paprikapulver, scharf und edelsüß

250 ml Rotwein

2 EL Mehl

1-1,5 l Rinderbrühe oder Gemüsebrühe

neutrales Öl zum Anbraten

Das Fleisch in einem Bräter mit 2 EL Öl von allen Seiten gut anbraten, aus dem Bräter nehmen und beiseite stellen. Zwiebeln schälen und in mundgerechte Würfel schneiden.

Etwas Butter in den Bräter geben und die Zwiebeln darin andünsten, Tomatenmark dazugeben und mit anschwitzen. Dann das Fleisch zusammen mit dem Knoblauch wieder dazugeben und kurz mit anschwitzen, salzen, pfeffern und nach Belieben mit zweierlei Paprikapulver würzen.

Das Ganze mit etwas Mehl abbinden, mit Rotwein ablöschen und ca. 5 Minuten reduzieren lassen, bis die Soße leicht dicklich wird. Das Gulasch mit Fleischbrühe auffüllen, sodass das Fleisch leicht bedeckt ist.

Bei geschlossenem Deckel und kleiner Flamme für etwa 1,5 bis 2 Stunden garen und immer wieder prüfen, ob noch genügend Flüssigkeit im Topf ist, ggf. nachfüllen.

Gelleriebe:

1 kg Möhren

1 kg Kartoffeln (festkochend oder mehlig)

Salz, Pfeffer, Muskatnuss

1/2 Zwiebel

2 EL Butter

Möhren und Kartoffeln waschen, schälen, die Möhren in Scheiben, die Kartoffeln in Würfel schneiden und in einem hohen Topf mit Wasser bedeckt gar kochen. Das Wasser abschütten und mit einem Stampfer oder der Flotten Lotte die Möhren (Gelleriebe) und Kartoffeln zerkleinern, sodass ein Püree entsteht.

Die Zwiebelwürfel in Butter glasig schwitzen und zum Püree geben, gut miteinander vermengen und mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen.

