Göttschieder Brühche

Zutaten

250 g Dörrfleisch in Scheiben

1 Teelöffel Butter

10 vorwiegend festkochende Kartoffeln (z.B. "Annabelle")

1,5 Stangen Lauch

2 EL Mehl

ca. 50 - 100 ml Brühe oder Wasser zum Ablöschen

Pfeffer und Salz

20 ml Sahne

3 EL gehackte Petersilie

Portionen: 4 Rezeptautor/Rezeptautorin: Teresa Mildenberger

Zubereitung

Kartoffeln schälen, vierteln und gar kochen. Lauch in Scheiben schneiden und waschen. Speck in feine Streifen schneiden und in etwas Butter anbraten. Nach und nach den Lauch dazugeben und mit andünsten. 2 EL Mehl darüber streuen, mit Wasser oder Brühe ablöschen und dicklich einköcheln lassen. Zum Schluss mit 20 ml Sahne, Pfeffer und Salz verfeinern. Kartoffeln auf dem Teller anrichten und die Sauce sowie Petersilie darüber geben.

