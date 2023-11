per Mail teilen

Portionen: 4

Zutaten Fotzelschnitten:

1 altbackenes Baguette (vom Vortag)

500 ml Milch

3 Bio-Eier "S"

1-2 Prise Salz

3 EL Zucker

1 TL Zimt

50 g Butter

Zubereitung Fotzelschnitten

Das Baguette in daumendicke Scheiben schneiden.

In einer Schüssel die Eier aufschlagen und miteinander verrühren, 1-2 Prisen Salz dazu geben.

Milch in einem Topf erwärmen und in eine Schüssel fügen. (Gerne kann das Brot auch im Topf getunkt werden, somit spart man sich etwas Abwasch).

Nun die Baguettescheiben zuerst in der Milch und dann in der Eiermasse kurz wälzen. In der Pfanne mit Butter von beiden Seiten goldgelb backen.

Die Scheiben noch warm auf dem Teller anrichten und auf Wunsch mit Zucker und Zimt bestreuen und zum Apfelmus servieren.

Zutaten Apfelmus:

1 kg Boskop Äpfel oder Elstar

etwas Wasser

1 EL Zucker

Zubereitung Apfelmus

Äpfel waschen, vierteln, vom Strunk entfernen und in kleine Stücke schneiden. Wer keine Flotte Lotte (das Küchengerät) hat sollte die Schale vorab entfernen, um diesen Arbeitsschritt zu sparen.

In einem hohen Topf die Äpfel mit etwas Wasser (ca. 20 ml), 1 EL Zucker bei geschlossenem Deckel aufsetzen und leicht köcheln lassen, bis diese weich sind.

Nun entweder zerstampfen, pürieren oder durch die Flotte Lotte (sollte die Schale noch an den Äpfeln sein) passieren.

Fertig.

