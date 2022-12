Quitten-Möhren-Hähnchen geschmort

per Mail teilen

Portionen: 4 Rezeptautor/Rezeptautorin: Anne-Marie Hamm, Ingelheim

Zutaten:

150g Hähnchenbrustfilet

2 Eßl. Rapsöl

2 Schalotten

20g frischer Ingwer

400g Möhren

1 Quitte

1 Msp. Piment

1 Msp. Zimtpulver

Salz und Pfeffer

200 ml Orangensaft

150g Hähnchenbrustfilet in Streifen schneiden

2 Eßl. Rapsöl anbraten, aus dem Bräter nehmen.

2 Schalotten waschen, in Ringe schneiden, andünsten (möglichst nicht bräunen)

20g frischer Ingwer schälen, feinwürfeln, mitdünsten

400g Möhren schälen, in Stifte schneiden, mitdünsten

1 Quitte waschen, schälen, Kerngehäuse entfernen, Stifte schneiden, mitdünsten (5 Min)

Chili zugeben

1 Msp. Piment zugeben

1 Msp. Zimtpulver zugeben

Salz und Pfeffer zugeben und mit

200 ml Orangensaft „ablöschen“

Bräter mit Deckel schließen und 15 Min garen lassen.

Das Fleisch zugeben, 3 Min erhitzen.

Noch einmal abschmecken.

