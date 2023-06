per Mail teilen

Portionen: 4 Rezeptautor/Rezeptautorin: Bettina Oelze-Stein

Zutaten:

4 Putenschnitzel

1 kg weißer Spargel

500 g grüner Spargel

1 kg Kartoffel

1 Zitrone

½ Becher Sahne

2 Eier

Mehl

Paniermehl

Salz, Pfeffer und Muskatnuss

Zucker, Butter

Butterschmalz

Die weißen Spargel schälen und in ca. 2 cm Stücke schneiden, danach kurz unter Wasser abschwenken. Den grünen Spargel nur an den Enden etwas kürzen und ebenfalls unter Wasser abschwenken. Den weißen Spargel bissfest abkochen (Garzeit ca. 15 Minuten), das Wasser sollte gesalzen und mit einer guten Prise Zucker versehen sein. Den Kochsud bitte aufheben, er wird für die Sauce benötigt.

Für die Sauce der weißen Spargel die Butter mit einer Prise Salz und 3 Esslöffeln Mehl anschwitzen. Danach löffelweise den Sud unter ständigem Rühren zugeben;

es sollte eine sämige Konsistenz entstehen. Je nach Geschmack mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss abschmecken. Den Spargel wieder in die Sauce geben und zum Schluss die Sahne unterrühren, nochmals abschmecken. Der grüne Spargel wird nur kurz in Butterschmalz in einer Pfanne angeröstet und gewürzt. Garzeit ca. 15 Minuten.

Die Kartoffeln schälen, würfeln und waschen und ca. 20 Minuten in Salzwasser kochen.

Die Putenschnitzel in Mehl wenden, durch das verquirlte und gewürzte Ei ziehen

und von beiden Seiten mit Semmelmehl panieren, anschließend in Butterschmalz goldbraun backen.

Schnitzel mit Kartoffeln und zweierlei Spargel schön auf Tellern anrichten und mit Zitrone verzieren.

