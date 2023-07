Obst vom Grill

per Mail teilen

Portionen: 4 Rezeptautor/Rezeptautorin: Monique Podewils, Obernhof bei Nassau

Zutaten:

4 Aprikosen

gehackte Mandeln (oder andere Nüsse)

etwas Butter

Zimt und Zucker, gemischt

4 Pfirsiche

Karamell

4 Bananen

4 Äpfel

Die Aprikosen halbieren und auf Alufolie legen. Die gehackten Mandeln und ein Stück Butter auf die Aprikosen geben, mit Zimtzucker würzen, leicht in Alufolie einwickeln und auf dem Grill garen.

Die Pfirsiche halbieren, mit Karamell beträufeln, die andere Pfirsichhälfte darauf setzen, in Alufolie wickeln und grillen.

Bananen in Scheiben schneiden, Äpfel waschen und in kleine Stücke schneiden, dann nacheinander auf einen Spieß stecken, für Kinder mit Zimtzucker würzen, für Erwachsene etwas Orangenlikör oder Rum dazu geben, in Alufolie wickeln und grillen.

Dazu passt hervorragend eine Kugel Vanilleeis.

