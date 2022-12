Mini-Kohlrouladen mit Zimt-Schinken-Bananen, Schupfnudeln und gefüllter Tomate (als Alternative eine vegetarische Variante)

Mini-Kohlrouladen mit Zimt-Schinken-Bananen, Schupfnudeln und gefüllter Tomate SWR SWR -

Portionen: 6 Rezeptautor/Rezeptautorin: Markus Plein

Zutaten:

500 gemischtes Hack

1 Weißkohl

2 Eier

400 g Butterkäse in Scheiben

2 Zwiebeln

6 Bananen

250 g Schinken in dünnen Scheiben

6 Tomaten

300 g gemischter Salat

500 g Schupfnudeln

250 ml Sahne

Senf

Salz, Pfeffer

Zimt, Curry, Muskat

Butter, Öl

Mini-Kohlrouladen

Den Strunk aus dem Weißkohl herausschneiden. Den ganzen Kopf in Salzwasser kochen. Nach und nach die Blätter ablösen, in Eiswasser abschrecken, damit die Blätter grün bleiben. Mit einem Küchentuch trocken tupfen. Die einzelnen Blätter halbieren und den Mittelstrunk herausschneiden. Das gemischte Hack in eine Schüssel geben. Eine Zwiebel schälen und in Würfel schneiden, den Käse fein würfeln und beides zu dem Hackfleisch geben. Eier und etwas Senf hinzufügen, gut vermengen und mit Salz, Pfeffer und Currypulver würzen. Die Hackmasse fest in die Weißkohlblätter einrollen. Die Röllchen in eine gebutterte Auflaufform geben. Würzen mit Salz, Pfeffer und Sahne darüber gießen. 20 Minuten bei 180 Grad im Ofen garen.

Mini-Kohlrouladen (vegetarische Variante)

Weißkohl vierteln und in feine Streifen schneiden. In einem Topf mit Butter anschwitzen, Zwiebelwürfelchen dazu geben und mit etwas Flüssigkeit vom Weißkohl ablöschen. Sahne hinzufügen und garköcheln lassen. Mit Salz, Pfeffer, Curry und Muskat abschmecken. Etwas abkühlen lassen. Das Weißkohlgemüse in die Weißkohlblätter stramm einwickeln und in eine gebutterte Auflaufform geben. 15 Minuten in den Ofen bei 180 Grad.

Zimt-Schinken-Banane

Banane schälen und mit den dünnen Schinkenscheiben umwickeln. In Öl von beiden Seiten goldbraun braten. Zum Schluss mit Zimt würzen. Für die vegetarische Variante, Bananen anbraten und mit Zimt würzen.

Schupfnudeln

Schupfnudeln in einer Pfanne in Öl von allen Seiten goldgelb braten. Abschmecken mit Salz, Pfeffer und Muskat.

Gefüllte Tomaten

Von den Tomaten den Deckel abschneiden und mit einem Teelöffel das Kerngehäuse herausnehmen. Die Tomate von innen mit Salz und Pfeffer würzen. Den gemischten Salat putzen und waschen, dann ausschleudern.

Salatdressing

Sahne und etwas Milch mischen; Zwiebelwürfelchen dazu, würzen mit Senf, Salz, Pfeffer und Zucker. Den Salat damit marinieren und in die Tomate füllen. Den Tomaten-Deckel darauf setzen.

Alles zusammen anrichten.

Übersicht aller SWR Rezepte