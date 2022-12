Lammkoteletts mit Orangen-Balsamicosauce, Speckbohnen, Paprikagemüse und Kräuterkartoffelecken

Portionen: 3 Rezeptautor/Rezeptautorin: Markus Plein

Zutaten:

3 Lammkoteletts (à circa 180 g)

300 g Prinzessbohnen

150 g Schinken roh (Bacon geht auch)

3 Paprika

4 Tomaten

6 große Kartoffeln (festkochend oder vorwiegend festkochend)

1 Knolle Knoblauch

2 Zwiebeln

Balsamico, Orangensaft, Olivenöl

etwas Tomatenmark (2fach konzentriert)

Curry, Salz, Pfeffer

Zucker, Senf

Butter

Frisch aus dem Garten: Majoran, Borretsch, Lavendel, Salbei

Kräuterkartoffelecken

Kartoffeln waschen und als Pellkartoffel in Salzwasser kochen. Abschütten, abkühlen lassen und pellen und dann in Ecken schneiden. Eine Pfanne bei mittlerer Temperatur vorheizen. Die Ecken langsam in Olivenöl goldgelb ausbacken und zum Schluss fein geschnittenen Salbei dazugeben.

Paprikagemüse

Paprika waschen, Kerngehäuse entfernen und in kleinere Stücke schneiden. Tomaten ebenfalls entkernen und in Stücke schneiden. Pfanne bei niedriger bis mittlerer Temperatur vorheizen. Jetzt Paprika und grob gehackte Zwiebelwürfel in Olivenöl anschwitzen, etwas Tomatenmark unterrühren. Zum Schluss Tomatenstücke und Knoblauchwürfel dazu geben. Mit Salz, Pfeffer und Curry würzen. Zucker und gehackten Majoran dazugeben.

Speckbohnen

Die Prinzessbohnen waschen, putzen und in kochendem Salzwasser blanchieren. In einen Sieb geben und mit kaltem Wasser abschrecken, danach trocken tupfen. In den noch heißen Topf etwas Butter geben, schmelzen lassen und dann die kalten Bohnen dazugeben. Mit Pfeffer und Salz würzen. Die Schinkenscheiben längs halbieren. Die Bohnen zu Bünden zusammenfassen und jeweils mit einer Schinkenscheibe fest umwickeln. In der Pfanne, bei mittlerer Temperatur, in Öl von allen Seiten anbraten.

Lammkoteletts

Die Koteletts mit Senf bestreichen und mit Salz und Pfeffer würzen. Den Ofen auf 100 Grad vorheizen. Dann die Pfanne vorheizen (mittel bis hohe Temperatur - damit Röstaromen entstehen). Die Lammkoteletts kurz von allen Seiten anbraten, dann aus der Pfanne nehmen, auf ein Backblech legen. Frische Kräuter, z.B. Salbei und Majoran dazugeben und ganze Knoblauchzehen einer Knolle, mit Haut (Beim Essen kann man den Knoblauch mit dem Messer aus der Zehe drücken, er ist dann weich und cremig). Das Blech mit den Koteletts für 20-25 Minuten in den Ofen schieben und langsam ziehen lassen.

Sauce

Aus dem Pfannensatz, der beim Braten der Koteletts entsteht, wird die Sauce gemacht. Dafür zum Pfannensatz etwas Olivenöl geben, dann fein gehackte Zwiebelwürfel und Knoblauchwürfel darin anschwitzen. Etwas Zucker darin schmelzen lassen und noch ein wenig Senf dazugeben. Alles zusammen langsam karamellisieren. Mit Balsamico ablöschen und nach und nach Orangensaft unterrühren. Die Sauce reduzieren.

Alles zusammen anrichten. Garnieren mit Majoran-, Lavendel- und Borretschblüten.

