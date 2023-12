Kunschdhäwwelflääsch mit Quellgrumbeere

per Mail teilen

Portionen: 4 Rezeptautor/Rezeptautorin: Jürgen Leiner aus Ilbesheim in der Südpfalz

Zutaten:

1,4 kg gepökelter Schweinenacken am Stück

schwarzer Pfeffer

2 bis 3 Lorbeerblätter

frische Muskatnuss, gerieben

Piment, gemahlen

Nelke, gemahlen

3 Knoblauchzehen,

3 mittlere bis große Zwiebeln

1Bratenschlauch und Garn zum Zubinden

Kartoffeln

Fleisch von allen Seiten mit Pfeffer, Muskatnuss, Piment und etwas weniger Nelke einreiben und würzen. Drei mittlere bis große Zwiebeln sowie drei Knoblauchzehen in Scheiben schneiden, in den Bratenschlauch geben sowie Lorbeerblätter und von allen Gewürzen nochmals etwas dazu. Das Fleisch hineinlegen und ca. ½ Liter Wein (Riesling trocken) einfüllen. Das Ganze mit dem Garn verschließen und gut durchmengen. Dann in einen Wassertopf (kochendes Wasser) legen und sofort, wenn sich der Bratenschlauch aufbläht, mit einer Stecknadel ein kleines Loch stechen, damit Luft entweichen kann. Kochen lassen und nach ca. eineinhalb bis zwei Stunden herausnehmen. Dazu passen Kartoffeln, die man im Schnellkochtopf mit Wein kocht.

Übersicht aller SWR Rezepte