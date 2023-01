Kürbismuffins und zweierlei Kürbissuppen

per Mail teilen

Portionen: 6 Rezeptautor/Rezeptautorin: Bianca Vogelgesang, Martinshöhe und Susanne Nett

Kürbismuffins (12 Stück):

100 g aromatisches Kürbisfleisch (z. B. Hokkaido)

170 g Mehl

2 TL Backpulver

6 EL Sonnenblumenöl

2 Eier

100 ml Milch

½ TL Salz

50 g würziger Käse (z. B. Bergkäse, Appenzeller, Parmesan), gewürfelt

50 g Speck, gewürfelt

1 Lauchzwiebel, gewürfelt

Muskatnuss

Kürbissuppe (für 4-6 Personen):

500 g Kürbis (z. B. Muskat)

1 Zwiebel

1 bis 1,5 Liter Gemüsebrühe

2 EL Creme fraîche

Salz, Pfeffer, Muskatnuss

Deko/Suppeneinlage: geröstete Kürbiskerne

Kürbis-Kokos-Suppe mit karamellisiertem Ingwer und einem Hauch Zimt (für 4-6 Personen):

1 kleiner Hokkaido-Kürbis mit Schale

1 Liter Gemüsebrühe

100 - 200 ml Kokosmilch

50 ml frische Sahne

1 Msp. Cayennepfeffer

2 Msp. Zimt

Salz

Für Einlage und Dekoration:

1 kleine Ingwerknolle, 2 EL Zucker, 50 ml Orangensaft, 1 Msp. Zimt

Koriandergrün

1 EL Kürbiskernöl

2 EL geröstete Kürbiskerne

Kürbismuffins

Aus Mehl, Backpulver, Salz, Muskat, Eiern, Milch und Öl einen glatten Teig rühren. Den Kürbis schälen (auch Hokkaido), entkernen und 100 g davon in der Küchenmaschine klein häckseln. Das Kürbisfleisch zum Teig geben und gut durchrühren, dann die Zwiebel-, Käse- und Speckwürfel untermischen. Die Masse gleichmäßig in ausgebutterte Muffinformen füllen und bei 200 °C Ober-/Unterhitze ca. 20 Minuten backen, bis der Teig goldgelb ist. Lauwarm schmecken die Muffins am besten.

Kürbissuppe

Den Kürbis und die Zwiebel schälen, in Stücke schneiden und in einem Topf mit Gemüsebrühe aufsetzen, ca. 20 Minuten köcheln lassen. Die Brühe dann mit einem Zauberstab/Mixer pürieren und mit Creme fraiche, Salz, Pfeffer und Muskat ab-schmecken. Wer mag, kann mit etwas Zimt würzen. Dazu schmeckt hervorragend ein Bauernbrot.

Kürbis-Kokos-Suppe mit karamellisiertem Ingwer und einem Hauch Zimt

Hokkaido waschen, entkernen, in kleine Stücke schneiden und in Gemüsebrühe ca. 20 Minuten weichkochen. Mit dem Mixer pürieren, Kokosmilch, Sahne sowie die Gewürze hinzufügen (je nach Geschmack und gewünschter Schärfe). Nochmals köcheln lassen und aufmixen, nach Geschmack noch Kokosmilch oder Gemüsebrühe zugeben.

Ingwer schälen und in feine Stückchen schneiden. In einer beschichteten Pfanne Zucker auflösen (nur leicht braun werden lassen), den Ingwer dazugeben und mit Orangensaft ablöschen, reduzieren lassen. Karamellisierten Ingwer beiseite stellen oder in ein kleines Glas abfüllen.

Vier Weckgläschen mit je 220 ml Volumen auskochen, Suppe hineinfüllen, 1⁄2 Teelöffel karamellisierten Ingwer dazugeben sowie etwas Kürbiskernöl und geröstete Kerne, mit etwas Zimt und 1 Blatt Koriander verfeinern.

