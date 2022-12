Kotelett mit Zwiebel-Senfkruste, Karotten-Kartoffelgemüse und Melonensauce (serviert in der Melonenschale)

Portionen: 3 Rezeptautor/Rezeptautorin: Markus Plein

Zutaten:

3 Schweinekoteletts

3 Zwiebeln

1 Wassermelone

3 Eier

100 g Schinken

3 mittelgroße Kartoffeln

4 Karotten

2 Knoblauchzehen

Mehl

Senf, Currypulver

Salz und Pfeffer, Muskatnuss

Karottengemüse

Karotten schälen und in kleine längliche Stücke schneiden. In Butter anschwitzen und immer wieder mit Brühe ablöschen, bis sie gar sind. Abschmecken mit Pfeffer und Salz.

Kartoffeln

Eine Zwiebel und zwei Knoblauchzehen schälen und in feine Würfel schneiden. Kartoffeln schälen und in größere Würfel schneiden. Nun Kartoffeln, Zwiebeln und Knoblauch in Butter anschwitzen. Immer wieder ablöschen mit Brühe, bis alles gar ist. Abschmecken mit Curry, Salz, Pfeffer und Muskat.

Kotelett mit Zwiebel-Senfkruste

Zuerst die Koteletts auf beiden Seiten mit Salz und Pfeffer würzen. Nun zwei Zwiebeln in feine Würfel schneiden, Salz dazu geben und dann mit etwas Mehl vorsichtig vermengen. Das Kotelett von einer Seite mit Senf einstreichen, dann die Zwiebelwürfelmischung darauf verteilen und fest andrücken. Nun in einer Pfanne mit Öl langsam anbraten, zuerst die Zwiebelkrustenseite in die Pfanne geben und goldgelb braten. Danach auf der anderen Seite fertig braten.

Melonensauce

Die Wassermelone halbieren und mit einem Löffel das Fruchtfleisch herauslösen. Vorsicht, dass die Schale dabei nicht beschädigt wird. Die Melonenstücke in einen Topf geben und köcheln lassen. Das Ganze würzen mit Salz, Pfeffer und Zucker. Nun alles kurz pürieren und passieren, damit keine Kerne in der Sauce sind. Schinken in Würfel schneiden und in einer Pfanne kross braten, danach in die Melonensauce geben. Eier hart kochen, schälen, kleinhacken und auch in die Sauce geben. Danach noch einmal abschmecken.

