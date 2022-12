Kartoffel-Rösti an Kräuterquark mit Möhren-Kohlrabi Salat

Portionen: 4 Rezeptautor/Rezeptautorin: Carmen Prowald

Zutaten:

500 g vorwiegend festkochende Kartoffeln

1 Ei

2 kleine Zwiebeln

250 g Quark oder Crème fraîche

2 kleine Bund Dill

2 kleine Bund Petersilie

2 kleine Bund Schnittlauch

1 Biozitrone

1 Orange

1 kleiner Bund Möhren

2 kleine Kohlrabi

Möhren und Kohlrabi schälen und in feine Julienne schneiden. 1 Bund Schnittlauch, Petersilie, Dill fein hacken und zu den Möhren und Kohlrabi geben. Orange und ½ Zitrone auspressen und den Saft untermischen. 2 EL Rapsöl dazu und mit Pfeffer, Salz und Zucker abschmecken. Eventuell mit etwas Essig oder Zitrone nachwürzen.

Quark oder Crème fraîche mit Milch oder Wasser glatt rühren. Schnittlauch, Dill und Petersilie fein hacken und dazugeben. Mit Salz, Pfeffer, Zitronensaft abschmecken. Kühl stellen.

Kartoffeln schälen und auf der Kartoffelreibe oder mit der Küchenmaschine grob reiben. Danach die Zwiebeln fein reiben. Kartoffelmasse in ein Baumwolltuch geben und die Flüssigkeit fest auspressen. Die Kartoffelmasse nun in eine Schüssel geben und 1 Ei sowie die geriebene Zwiebeln dazugeben. Alles gut vermischen und mit Pfeffer, Salz und Muskatnuss abschmecken. Öl in der Pfanne erhitzen und die Kartoffelmasse mit einem Löffel flach in die Pfanne drücken. Danach von beiden Seiten knusprig anbraten.

Mit Kräuterquark und Möhren-Kohlrabi-Salat auf einem Teller anrichten.

